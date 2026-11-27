Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 2'si, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 54 şüpheliden 46'sı tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
35 Eyleme karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi
Ekipler, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde tespit etmişti.
Adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alınmış, 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.
Telefonlarda şiddet görüntüleri bulundu
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Şüphelilerin cep telefonlarına yönelik incelemelerde, örgüt üyelerinin şiddet eylemlerini kaydettikleri ve uzun namlulu silahla poz verdikleri görüntüler bulunmuştu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.