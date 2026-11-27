"TEVAZU TİMSALİYDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Musallada bulunan değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Hocaefendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Daha sonra o Emir Buhari'de talebeler yetiştirdi. Geçtiğimiz ay kendisini ziyaret etmiştim. Kendisi tevazu timsaliydi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocasıydı
1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, uzun yıllar İstanbul'da din hizmetinde bulundu. Özellikle Kasımpaşa Camii'nde görev yaptığı dönemde çok sayıda öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı isim olan Hut, bu yönüyle kamuoyunda tanınıyordu. Erdoğan, 24 Ekim 2026'da eski hocasını İstanbul Ayvansaray'daki tarihî Emir Buhari Tekkesi'nde ziyaret etmişti.
- İsmailağa Camii de yayımladığı taziye mesajında Hut'u, Mahmud Efendi Hazretleri ile uzun yıllar birlikte hizmet etmiş cemaatin kıdemli hocalarından biri olarak anmıştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.