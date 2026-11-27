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Hafız Ali Kemal Hut , düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hocasının cenaze namazına katıldı.

"TEVAZU TİMSALİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Musallada bulunan değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Hocaefendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Daha sonra o Emir Buhari'de talebeler yetiştirdi. Geçtiğimiz ay kendisini ziyaret etmiştim. Kendisi tevazu timsaliydi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocasıydı

1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, uzun yıllar İstanbul'da din hizmetinde bulundu. Özellikle Kasımpaşa Camii'nde görev yaptığı dönemde çok sayıda öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı isim olan Hut, bu yönüyle kamuoyunda tanınıyordu. Erdoğan, 24 Ekim 2026'da eski hocasını İstanbul Ayvansaray'daki tarihî Emir Buhari Tekkesi'nde ziyaret etmişti.

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İsmailağa Camii de yayımladığı taziye mesajında Hut'u, Mahmud Efendi Hazretleri ile uzun yıllar birlikte hizmet etmiş cemaatin kıdemli hocalarından biri olarak anmıştı.

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