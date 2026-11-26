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Kamuoyunda “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak tanınan Ali Kemal Hut'un cenaze programı belli oldu. Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cenaze namazının kılınacağı yeri duyurdu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Kasımpaşalı Kurra Hafız Kemal Efendi'nin Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştuğu belirtilerek, cenaze namazının cuma namazını müteakiben İstanbul Fatih Camii'nde kılınacağı bildirildi. Hut'un namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Açıklamada merhum için Allah'tan gani gani rahmet dilenerek kabrinin pürnur, makamının Firdevs-i Âlâ olması temennisinde bulunuldu. Hayatı boyunca gerçekleştirdiği hizmetlerin hasenat olarak kabul edilmesi niyaz edilirken, “Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocasıydı

1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, uzun yıllar İstanbul'da din hizmetinde bulundu. Özellikle Kasımpaşa Camii'nde görev yaptığı dönemde çok sayıda öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı isim olan Hut, bu yönüyle kamuoyunda tanınıyordu. Erdoğan, 24 Ekim 2026'da eski hocasını İstanbul Ayvansaray'daki tarihî Emir Buhari Tekkesi'nde ziyaret etmişti.

İsmailağa Camii de yayımladığı taziye mesajında Hut'u, Mahmud Efendi Hazretleri ile uzun yıllar birlikte hizmet etmiş cemaatin kıdemli hocalarından biri olarak anmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an hocası Kemal Hut Hocaefendi Hakk'a yürüdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut'a ziyaret