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New York eyaleti, 5 yıl süreyle yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla çalışan oyuncakların üretimini, dağıtımını ve satışını yasak ladı.

Vali Kathy Hochul'un, yapay zeka sohbet robotları içeren oyuncakların beş yıllığına yasaklanmasına ilişkin bir yasa imzaladığı, New York Eyalet Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada bildirildi.

Oyuncaklara 5 yıl süreyle yasak

Eyalette, çocuklarla sohbet etmek için interneti kullanan robotlar ve oyuncaklar gibi yapay zeka sohbet robotları içeren oyuncakların üretimi, dağıtımı ve satışı 5 yıl süreyle yasaklandı.

Yasa 90 gün sonra yürürlüğe girecek, ihlal halinde ise günlük 15 bin dolara varan para cezaları da uygulanacak.

Vali Hochul da yasaya ilişkin açıklamasında, "Ebeveynler, oyuncak kılığına gizlenmiş tehlikeli sohbet robotlarının çocuklarını uygunsuz konuşmalara maruz bırakabileceğinden, duygularını manipüle edebileceğinden veya gizliliklerini tehlikeye atabileceğinden endişe etmemelidir." yorumunda bulundu.

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