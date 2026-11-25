Ay’a ulaşma hedeflerini anlatan Gezeravcı,

"Biz çok yakın bir tarihte, 2027 yılının ikinci çeyreğinde Ay’a ulaşma noktasında bir hedef koymuş durumdayız. Bizim programımızın bittiği tarihten bu yana devam eden bir hazırlık süreci mevcut. İki kademeli bir hedef koyduk. Birinci kademede kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyine dünyadan sağlıklı bir fırlatma, doğru bir seyrüseferle tespit ettiğimiz bir noktaya sert iniş planlıyoruz. İkinci kademede ise birinci görevin bitmesini daha beklemeden hazırlıklarını tamamlamış olduğumuz bilimsel objeyi bu kez Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirerek ulaştıracağız. Bu hedefi şu güne kadar dünyada yapabilmiş sadece beş ülke var. Biz altıncı ülke olma yolunda bir hedef koymuş durumdayız. 1966’da Amerika ve Rusya’nın ilk defa gerçekleştirdikleri ve başardıkları bu hedefin ardından Çin, Hindistan ve Japonya’nın gerçekleştirdikleri bir hedeften bahsediyoruz. Biz bu beş ülkenin ardından altıncı ülke olma hedefiyle bu Milli Uzay Programımızın içine bunu yerleştirmiş durumdayız. Bunu yaparken de sistemlerimizi ikinci fırlatma esnasında kullanacağımız hem roket hem de yüzeye indireceğimiz roverlerimizin yerlilik oranı yüzde 87 civarlarında. Üretilen roverimiz şu an Ankara’da bir kurumdan alınarak başka bir kuruma taşındı ve uzayda maruz kalabileceği fiziksel testlerden geçiyor"