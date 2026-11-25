Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirerek uzaya çıkan ilk Türk astronot unvanını kazanan Alper Gezeravcı, Sivas’ta üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu koordinasyonunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğine gerçekleştirilen ‘Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları’ programına katılan Tuğgeneral Gezeravcı, öğrencilere uzay deneyimini anlattı. Türkiye’nin uzay misyonuna ilişkin konuşan Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Ay’a ulaşan 6’ncı ülke olmak istediklerini söyledi.
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