Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen araştırma, gençlerin telefonlarını günde ortalama 142 kez kontrol ettiğini ortaya koydu.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle kurulan NÖROM'un "Çoklu medya kullanımının nörobilişsel bedeli: Parçalanmış ekranlar, parçalanmış zihinler" başlıklı araştırması BMC Neuroscience dergisinde yayımlandı.
206 Öğrencinin bir haftalık kullanım verileri incelendi
Günlük ekran kullanım sürelerinin yanı sıra aynı anda birden fazla ekran kullanma, ekranı bölerek farklı içerikleri takip etme ve dijital içerikler arasında geçiş yapma alışkanlıkları da değerlendirildi.
Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik semptomları ile dikkat ve bilişsel kontrol performansları da araştırma kapsamında ölçüldü.
Yaş ortalaması 21 olan öğrencilerde günlük ekran kullanım süresi yaklaşık 6 saat 40 dakika, telefon kontrol sayısı 142, ortalama kullanım oturumu ise 2 dakika 54 saniye olarak ölçüldü.
Birden fazla cihazın aynı anda kullanılması, ekranın bölünerek farklı içeriklerin takip edilmesi ve telefonun sık sık kontrol edilmesi gibi alışkanlıkların incelendiği çalışmada, parçalı ekran kullanımının özellikle karmaşık dikkat gerektiren görevlerde daha dürtüsel tepkilerle ilişkili olduğu belirlendi.
Belen: Dikkatimizden kaçan bir durum
YÖK Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen'e göre, gençler dijital ortamların içinde büyürken yetişkinler yeni nesil dijital içerik ve kullanım biçimlerine her zaman aynı ölçüde aşina olamıyor.
Belen, akıllı telefonlarda ekranın bölünerek birden fazla içeriğin aynı anda takip edilebildiğini belirterek, bu kullanım biçimlerinin gençlerin dikkatini sürdürme ve bir işe odaklanma becerileri açısından önem taşıdığını vurguladı.
Belen, "Bizim farkında olmadığımız, dikkatimizden kaçan bir durum, aslında bizim geleceğimizi oluşturacak gençlerimizin dikkatini dağıtıyor. Dikkat, odaklanma ve bir işe odaklanıp bitirememenin getirdiği ayrı bir psikolojik baskı var. Kaygı, endişe, yetersizlik duygusu." değerlendirmesinde bulundu.
Belen, sürekli bölünen dikkatin akademik çalışmaların ve günlük görevlerin tamamlanmasını güçleştirebileceğinin altını çizerek, dijital cihazların eğlenmek veya dinlenmek amacıyla kullanılabileceğini ancak parçalı kullanımın alışkanlığa dönüşmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Dijital cihazların tamamen yasaklanması yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini belirten Belen, özellikle ders çalışma ve akademik faaliyetler sırasında dikkat dağıtan dijital ortamlardan uzaklaşılmasını önerdi.
Belen, ailelerin gençlerin dijital alışkanlıklarını anlamasının önemine değinirken, ekran kullanımının belirli zamanlarda sınırlandırılabileceğini ve temel yaklaşımın dijital farkındalık ve dijital sağlık olması gerektiğini kaydetti.
İnce: Ekranı nasıl kullandığımız
Öğrencilerin ekran kullanımına ilişkin objektif verileri, fiziksel ve psikolojik belirtileri ve çoklu ekran alışkanlıklarını birlikte değerlendirdiklerini dile getiren NÖROM araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Sevgi İnce, "Esas problemin ekranı ne kadar süre kullandığımız değil ekranı nasıl kullandığımız olduğunu tespit ettik." açıklamasını yaptı.
İnce'ye göre, telefon kullanım oturumlarının ortalama 2 dakika 54 saniye sürmesi kısa ve parçalı bir kullanım alışkanlığına işaret ediyor. İnce, araştırmada akademik başarının doğrudan ölçülmediğini, bulguların dikkat ve bilişsel kontrol süreçleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
İnce, dikkat yönetimini güçlendiren ve ekranların daha odaklı kullanılmasını sağlayan yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu, yalnızca ekran süresini azaltmanın yeterli olmayabileceğini söyledi.
Bazı öğrenciler telefonunu 5 saniye gibi aralıklarla açıp kapattı
NÖROM doktora sonrası araştırmacısı Dr. İlkem Güzel'e göre, akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte çoklu ekran kullanımı günlük yaşamın bir parçası haline geldi.
Güzel, kısa sürede tüketilen dijital içeriklerin kullanıcıları bir içerikten diğerine hızla geçmeye yönelttiğini, araştırmada bazı öğrencilerin telefonlarını 5 saniye gibi çok kısa aralıklarla açıp kapattıklarının görüldüğünü anlattı.
Güzel, "Telefon kullanım süresinden ziyade telefonun kullanım şeklinin değiştirilmesi gerekiyor." dedi.
Araştırmada önerilen "dijital hijyen" yaklaşımı uyarınca, tek bir işe odaklanılması, aynı anda birden fazla ekran veya içerik arasında aktif geçiş yapılmaması ve özellikle akademik çalışmalar sırasında dikkat dağıtan dijital ortamlardan uzaklaşılması tavsiye edildi.
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