Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan, nesillerin ufuklarını aydınlatan ve her başarı hikayesinin ardında emeği bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yılmaz, "Yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan paylaşımı

Reklam Reklam

Gündem

MHP lideri Bahçeli'den önemli mesajlar: Bölgesel huzurun en önemli adımı 'Terörsüz Türkiye'

Gündem

İzmir'de maganda dehşet saçtı: Kırmızı ışıkta bekleyen ambulansın camını kırıp şoföre saldırdı

Gündem

Diyarbakır'da geri manevra yapan kum yüklü kamyon yan yattı