Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Yılmaz, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan, nesillerin ufuklarını aydınlatan ve her başarı hikayesinin ardında emeği bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Yılmaz, "Yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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