TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in de katıldığı Meet & Connect etkinliğinde, TEI'nin kariyer fırsatlarını tanıtmak için bir araya gelen üniversiteli öğrenciler ve şirket yetkilileri.

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Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, üniversitedeki gençlerle bir araya gelerek faaliyet alanlarını ve kariyer fırsatlarını tanıtmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen Meet & Connect etkinliklerinde TEI, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Üç şehirde öğrencilerle buluşma

Etkinlikler 13 Kasım’da Ankara’da, 18 Kasım’da İstanbul’da ve 23 Kasım’da Eskişehir’de gerçekleştirildi. Öğrencilere TEI’nin faaliyet alanları, kariyer fırsatları ve genç yeteneklere yönelik gelişim imkanları hakkında bilgi verildi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in de katıldığı ve 300’ün üzerinde katılımcının yer aldığı etkinliklerde öğrenciler, havacılık motorları alanındaki kariyer fırsatlarını ve TEI bünyesindeki çalışma imkanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

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Eğitim ve kariyer odaklı çalışmalar

TEI, genç yeteneklerin gelişimini ve nitelikli insan kaynağının yetişmesini "Millî Yetkinlik Hamlesi" vizyonuyla değerlendiriyor. Şirket, eğitim ve kariyer odaklı çalışmalarıyla üniversiteli gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerini geliştirme hedefiyle yürüttüğü projelerle TEI, geleceğin mühendisleri ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemeyi sürdürüyor.

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