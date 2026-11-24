Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 9 vatandaşı toplam 11 milyon 990 bin TL zarara uğrattıkları ideğerlendirildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; şüphelilerden B.Ş.’nin bir inşaat firmasının çalışanı gibi hareket ederek çeşitli kişilerle daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve bu sözleşmeler karşılığında farklı miktarlarda para aldığı, herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen güven oluşturmak amacıyla farklı firmalara ait inşaat projelerini kullandığı tespit edildiŞüphelinin, sözleşmelerde söz konusu inşaat firmasına ait kaşeyi kullandığı, inşaat firması sahibi olan diğer şüpheli Şaban Yeten ile birlikte hareket ederek söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği yönünde tespitlerde bulunuldu. Soruşturma kapsamında toplam 9 müştekinin 11 milyon 990 bin TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınmış olup soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Şaban Yeten’in Yeni Parti’den Zonguldak Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

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