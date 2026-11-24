Zonguldak'ta sağanağın ardından Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yamaçtan kopan toprak ve devrilen ağaç nedeniyle sokak ulaşıma kapandı.
İki katlı bina boşaltıldı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve belediye ekipleri çevrede inceleme yaptı.
İncelemenin ardından iki katlı binanın, gerekli önlemler alınıncaya kadar geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.
Binada ikamet eden 2 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.
Ekipler, yolu kapatan toprak ve ağacı kaldırmak için iş makinesiyle çalışma başlattı.
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