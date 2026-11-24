Kahramanmaraş’ta eğitim yatırımları meyvesini verdi: Okul ve derslik sayısı deprem öncesini geçti

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta okul ve derslik sayısı deprem öncesi verileri geride bıraktı. Kentteki eğitim yatırımlarını değerlendiren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 1073 olan okul sayısının 1116’ya, 10 bin 347 olan derslik sayısının ise 10 bin 467’ye ulaştığını belirterek devam eden projelerle tekli eğitime geçileceğini açıkladı.