Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Zonguldak'ta sağanak etkisini sürdürüyor.Liman suyu sarıya döndüÇaydamar ve Üzülmez derelerinin taşıdığı alüvyonlar denize ulaştı. Bunun sonucunda Zonguldak Limanı'nın suyu sarıya döndü.Limanın dışında ise Karadeniz'de oluşan dalgaların zaman zaman dalgakıranları aştığı görüldü.Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünün yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi beklenirken vatandaşlar sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıldı.
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