Zonguldak merkezli 7 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada 50'den fazla kişinin mağdur edildiği, şüphelilerin hesaplarında ise 45 milyon TL'yi aşan şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtildi.
Gelirler bahis ve kuyumculuk üzerinden aklanmaya çalışıldı
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği değerlendirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı banka hesapları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemleri üzerinden finansal sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 50'den fazla kişinin, bu yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında mağdur edildiği tespit edildi.
17 Adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmada elde edilen delillerin ardından 20 Kasım'da harekete geçti.
Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kimlikleri tespit edilen 17 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Gözaltındaki 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kentte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenilen soruşturmada, şüpheli para hareketlerinin farklı hesaplar ve finansal işlemler üzerinden nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor.
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