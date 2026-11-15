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Zonguldak’ta çökme paniği büyüyor: Hasarlı bölgedeki 2 katlı bina da yıkıldı

12:52, 15/11/2026, Pazar
DHA
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Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde tahliye edilen 2 katlı bina, istinat duvarının ardından kendiliğinden yıkıldı.

Zonguldak'ta 21 Ekim'de çöken binanın bulunduğu bölgede, alt kısmındaki istinat duvarı tamamen yıkılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Çökme anları çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak'ta 21 Ekim'de bir binanın çöktüğü bölgede, alt kısmındaki istinat duvarı tamamen yıkılan 2 katlı bina bugün saat 11.00 sıralarında kendiliğinden yıkıldı.

14 Binadaki 134 daire tahliye edildi

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de kuvvetli yağışların ardından toprak yumuşadı ve 1 bina çöktü. Olayda Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı.

Çökmenin yaşandığı bölgede tehlike devam ettiği için bugüne kadar 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Zeminde yaşanan hareketlilik nedeniyle çevredeki binalar da tahliye edilirken cadde araç trafiğine kapatıldı.

7 Kasım'da çatlaklar oluşan ve öne doğru kaymaya başlayan istinat duvarının bir bölümü 11 Kasım'da kendiliğinden yıkıldı. Duvarın ayakta kalan kısmı ise önceki gece kendiliğinden çöktü.

DHA

Binadakiler önceden tahliye edilmişti

Bina gürültüyle yıkıldı. Binadakilerin daha önce tahliye edildikleri öğrenildi.

Çökme anları, çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı.

DHA

Bahadır: Hepimize geçmiş olsun

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, evin doğal yollarla tehlikesiz şekilde yıkıldığını belirtti. Bahadır, "Diğer binaya zarar vermeden olduğu yere yıkıldı." dedi. AFAD Müdürlüğü ile birlikte bölgeyi takip ettiklerini aktaran Bahadır'a göre bütün ekipler zaten olay yerindeydi.

Bahadır, şu anda herhangi bir müdahale yapılmadığını, çalışmaların yarın tamamlanmasının ardından da yolun trafiğe açılacağını söyledi. Başkan Vekili, "Önemli olan kazasız belasız ve vatandaşımızın burnu bile kanamadan olduğu yere yıkılması, hayırlısı oldu." diye konuştu.

DHA

Bölgede güvenlik önlemleri sürüyor

Zonguldak Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Ekipler, istinat duvarının yıkılmasının ardından çevredeki binaların güvenliğine ve zemindeki hareketliliğe ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Yeni göçük ve kayma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

DHA
DHA
Başlıklar :zonguldakkadırga caddesiistinat duvarıadil bahadır
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Zonguldak’ta çökme paniği büyüyor: Hasarlı bölgedeki 2 katlı bina da yıkıldı
Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde tahliye edilen 2 katlı bina, istinat duvarının ardından kendiliğinden yıkıldı.
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