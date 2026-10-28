Zonguldak'ı yasa boğan kayıp: 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eğitim gördüğü ilkokulda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük çocuk, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Karadeniz Ereğli İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, dün okulda bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Minik Ömer Halis, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
DUALARLA UĞURLANDI
Küçük Ömer Halis için bugün Kestaneci Köyü Mahallesi'ndeki Kestaneci Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesinin ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından Ömer Halis Yıldırım'ın naaşı Kestaneci Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SINIF ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Eğitim camiasını derin üzüntüye boğan cenaze törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, acılı aile, sevenleri ve Ömer Halis'in sınıf arkadaşları katıldı.