Zonguldak'ı yasa boğan kayıp: 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle tekneler Ereğli Limanı’na sığındı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları, balıkçılık faaliyetlerini durdurdu ve çok sayıda trol gemisinin limana demir atmasına neden oldu.