Zonguldak’ta iki katlı bina çöktü: Enkazda kalan iki kişiden biri sağ, diğerinin cansız bedeni çıkarıldı

Bölgeye gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:





“Hemen çok kısa zamanda ekiplerimiz, AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri müdahale etmiştir. Bir vatandaşımız yaralı olarak enkazdan çok kısa bir sürede kurtarılmıştır. Onun sağlık durumu iyi. Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda tabi bina eski bir bina. Bütün ekiplerimiz burada. İncelenecek, bakılacak. Neden kaynaklandığı zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gerekli inceleme başlatılmıştır.”