Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun Sapça kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Otomobil şarampole devrildi
Kavşakta duraklama yapan, Ö.Ö. idaresindeki 67 ACB 202 plakalı otomobile, Zonguldak yönünde seyir halinde olan E.İ.'nin kullandığı 52 DB 848 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 67 ACB 202 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Y.D., E.İ., Ö.Ö. ve E.İ. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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