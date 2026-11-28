2026’da en zeki öğrencilere sahip ülkeler sıralaması
OECD’nin PISA 2025 verilerine göre ilk 40’ta yer alan ülke ve ekonomilerin genel ortalama, fen, matematik ve okuma puanları sırasıyla şöyle:
Çin: Genel Ortalama: 578.7 | Fen: 597 | Matematik: 612 | Okuma: 527
Singapur: Genel Ortalama: 552.7 | Fen: 560 | Matematik: 563 | Okuma: 535
Tayvan: Genel Ortalama: 531.3 | Fen: 540 | Matematik: 546 | Okuma: 508
Makao: Genel Ortalama: 530.3 | Fen: 541 | Matematik: 549 | Okuma: 501
Japonya: Genel Ortalama: 522.0 | Fen: 538 | Matematik: 525 | Okuma: 503
Güney Kore: Genel Ortalama: 516.3 | Fen: 526 | Matematik: 522 | Okuma: 501
Estonya: Genel Ortalama: 511.3 | Fen: 527 | Matematik: 508 | Okuma: 499
Hong Kong: Genel Ortalama: 499.3 | Fen: 496 | Matematik: 522 | Okuma: 480
Birleşik Krallık: Genel Ortalama: 497.7 | Fen: 511 | Matematik: 488 | Okuma: 494
Yeni Zelanda: Genel Ortalama: 495.3 | Fen: 509 | Matematik: 480 | Okuma: 497
Kanada: Genel Ortalama: 495.0 | Fen: 510 | Matematik: 485 | Okuma: 490
İrlanda: Genel Ortalama: 493.3 | Fen: 500 | Matematik: 480 | Okuma: 500
Avustralya: Genel Ortalama: 492.7 | Fen: 509 | Matematik: 478 | Okuma: 491
İsviçre: Genel Ortalama: 490.0 | Fen: 501 | Matematik: 499 | Okuma: 470
Polonya: Genel Ortalama: 487.0 | Fen: 495 | Matematik: 484 | Okuma: 482
ABD: Genel Ortalama: 485.0 | Fen: 502 | Matematik: 463 | Okuma: 490
Finlandiya: Genel Ortalama: 482.3 | Fen: 504 | Matematik: 469 | Okuma: 474
Avusturya: Genel Ortalama: 480.3 | Fen: 497 | Matematik: 477 | Okuma: 467
Belçika: Genel Ortalama: 478.7 | Fen: 490 | Matematik: 480 | Okuma: 466
Çekya: Genel Ortalama: 478.3 | Fen: 490 | Matematik: 477 | Okuma: 468
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.