İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında İzmir'de oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı
Lal Denizlihakkında yasal işlem başlatıldı.
Karşılaşmanın oynandığı 8 Kasım'da tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giriş yapan
Denizlihakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
Müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili düzenleme kapsamında, kanunda bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.
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