CHP yönetimi Lal Denizli'yi ihraca hazırlanıyor: Uyuşturucu test sonucu bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları CHP'ye de sıçramış, ifadesi alınan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, saç ve kan örneği vermişti. CHP yönetimi konuya ilişkin sessizliğini korurken, parti kurmayları, ihraç seçeneğinin masada olduğunu ifade etti. CHP kurmayları, partinin yol haritasını belirlemek için Lal Denizli'nin test sonucunun beklendiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre kurmaylar, Denizli'nin kan ve saç testinin pozitif çıkması halinde alınacak kararla disipline sevk edilebileceğini belirtti.