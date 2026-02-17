Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Lal Denizli’nin arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Lal Denizli’nin arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
#ünlü
#uyuşturucu soruşturması
#yakalama