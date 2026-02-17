Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

15:3117/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Lal Denizli’nin arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Lal Denizli’nin arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı



#ünlü
#uyuşturucu soruşturması
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara, Çorum ve Mersin kura çekilişi ne zaman 2026? Ankara, Çorum, Mersin TOKİ kura çekiliş tarihleri duyuruldu mu?