Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze dahil 17 kişi gözaltında

08:3917/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
İsmail Hacıoğlu - Murat Dalkılıç - Kaan Tangöze

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Listede şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, oyuncu İsmail Hacıoğlu da var.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 isim arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu'nun yer aldığı belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Barış Talay'ın evinde toplamda 52,46 gram marihuana (esrar) isimli uyuşturucu maddesi bulundu.

8 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ederken gözaltına alınan kişilerin adli işlemleri ilgili Şube Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

İşte gözaltına alınanlar tam liste:

1.Hakan Tunçelli

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk

9.Murathan Kurt

10.Nailcan Kurt

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan Koçan



