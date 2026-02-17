Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze dahil 17 kişi gözaltında

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Listede şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, oyuncu İsmail Hacıoğlu da var.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 isim arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu'nun yer aldığı belirtildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Barış Talay'ın evinde toplamda 52,46 gram marihuana (esrar) isimli uyuşturucu maddesi bulundu.
8 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ederken gözaltına alınan kişilerin adli işlemleri ilgili Şube Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
1.Hakan Tunçelli
2.Sırrı Murat Dalkılıç
3.Rıza Kaan Tangöze
4.Murat Cevahiroğlu
5.Barış Talay
6.Hakan Kakız
7.Kemal Doğulu
8.Murat Öztürk
9.Murathan Kurt
10.Nailcan Kurt
11.Alihan Taşkın
12.Tolga Sezgin
13.Ramazan Bayar
14.Aygün Aydın
15.Buse Görkem Narcı
16.İsmail Hacıoğlu
17.Furkan Koçan