Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze dahil 17 kişi gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Barış Talay'ın evinde toplamda 52,46 gram marihuana (esrar) isimli uyuşturucu maddesi bulundu.

8 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ederken gözaltına alınan kişilerin adli işlemleri ilgili Şube Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor.