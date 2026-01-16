Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

10:0216/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda dün kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler bugün sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da olduğu 18 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.


