Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na uyuşturucu gözaltısı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu

6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emel Müftüoğlu

UYUŞTURUCU, FUHUŞ, KUMAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, şüpheliler, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ve “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” iddialarıyla suçlanıyor.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU'NA YURT DIŞI YASAĞI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri, Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Ali Sert ile Rabia Karataş ise tutuklandı.

KAYNARCA: ALNIM AÇIK

Oktay Kaynarca, gözaltına alınması sonrası menajeri aracılığıyla açıklama yaptı. Kaynarca, açıklamasında “Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum” dedi.



