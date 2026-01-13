Uşak’ta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 4 bin 577 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ile sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreste bulunan A.T.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.