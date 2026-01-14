Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Otomobilde 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi

Otomobilde 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi

00:4614/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Araçta yapılan aramada, 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi.
Araçta yapılan aramada, 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi.

İzmir'de emniyet güçlerinin takibe aldığı araçta yapılan aramada 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobilinde 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirilen şüpheli S.S. tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, takibe aldıkları bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



#İzmir
#Bergama
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?