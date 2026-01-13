Yeni Şafak
İzmir’de kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

67 yaşındaki Safiye Aktürüm bulundu
67 yaşındaki Safiye Aktürüm bulundu

Safiye Aktürüm'den haber alamayan yakınları durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulunan kadın, yakınlarına teslim edildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kaybolan Safiye Aktürüm (67), 4 saatlik çalışma sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Tırazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Safiye Aktürüm’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp Aktürüm, saat 21.45’te ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumunun iyi olduğu belirlenen Aktürüm, yakınlarına teslim edildi.




