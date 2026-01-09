Yeni Şafak
Manisa'da bir haftadır kayıp olarak aranıyordu: 52 yaşındaki kadının cesedi bulundu

15:139/01/2026, Cuma
DHA
Çınar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Şerife Çınar (52) evine 4 kilometre uzaklığındaki dere yatağında ölü bulundu.

Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatıldı. 8'inci gününde ekipler, arama çalışmalarını Beyazıt Mahallesi ve çevresinde yoğunlaştırdı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda; iz takip köpeklerinin yönlendirmesi ile bugün saat 11.30 sıralarında Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkisinde Şerife Çınar'a ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı. Arama alanını daraltan ekipler, bir süre sonra dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı. Evine 4 kilometre mesafedeki dere yatağında ölü bulunan Çınar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




