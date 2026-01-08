Yeni Şafak
Tüyler ürperten ihbar: 'Bebek cesedi gördüm' dedi, ekipler seferber oldu

19:278/01/2026, Perşembe
DHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 'Bebek cesedi gördüm' ihbarı, polisi harekete geçirdi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi 5048 Sokak'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Sevcan E. isimli kadın, annesinin evinde yaşanan taşkın nedeniyle sokak üzerindeki kanalizasyon hattının kapağını açtı. 

 İddiaya göre; Sevcan E., kapağı açtığı sırada poşet içerisinde bir bebek cesedi gördü. Sevcan E., kısa süre sonra poşetin gözden kaybolduğu öne sürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi.

Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

#Manisa
#Kanalizasyon
#Bebek
#Ceset
