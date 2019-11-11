Gündem Manisa Köprübaşıda kayıp muhtar 5 gündür aranıyor
MANİSA

Manisa Köprübaşı'da kayıp muhtar 5 gündür aranıyor

Manisa Köprübaşı'da kayıp muhtar 5 gündür aranıyor

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz için 5 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün 5'nci gününde de sürdü.
AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün 5'nci gününde de sürdü.

Köprübaşı'nın 27 nüfuslu ve 7 haneli mahallesi Mestanlı'nın muhtarı Bayram Çenesiz'in (25) otomobili, 7 Kasım Perşembe günü saat 04.30 sıralarında, amcası Yüksel Çenesiz tarafından mahallenin girişinde bulundu.

Otomobili farları yanık, camları ve kapıları açık halde bulan amca Yüksel Çenesiz (46), çevreyi kontrol etti. Ancak yeğenini çevrede aramasına rağmen bulamayınca meraklanıp, jandarmadan yardım istedi.

DHA
Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz için 5 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

19 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu
GÜNDEM
19 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kayıp Bayram Çenesiz'in bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Mestanlı, Killik, Gündoğdu, Yardere ve Kınık mahallelerinde arazi ve dere yatakları kontrol edilirken, bir sonuç alınamadı.

DHA
Anne Hayriye Çenesiz, oğlunun bulunması için yetkililere seslendi.

AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün 5'nci gününde de sürdü. Ancak muhtar Çenesiz'e ait herhangi iz ve bulguya rastlanmadı. Öte yandan cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

DHA
AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün 5'nci gününde de sürdü. Ancak muhtar Çenesiz'e ait herhangi iz ve bulguya rastlanmadı.


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GÜNDEM
Bartın'da selde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Yakınları bulunmasını istiyor

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen anne Hayriye Çenesiz (45), "Arıyoruz, ama haber yok. Kocaman adam nereye gitti. Bulunmasını istiyorum. Gören ve duyanlar, lütfen haber versin" dedi.

Amca Yüksel Çenesiz ise, "Kimseyle husumeti yoktu. Kaçırılacak bir durumu da yok. Herkesin borcu olabilir ama Bayram'ın tehdit edilecek kadar bir borcu yoktu. Biz bu olasılığı düşünmüyoruz. Her konuyu değerlendiriyoruz. Günün 24 saati, 'Süleyman' diye bir arkadaşı vardı, onunla gezerdi. Onun ifadesi alındı, serbest bırakıldı. Devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz gariban köylü vatandaşıyız. Çare bulamadık. Cumhurbaşkanımız sesimize kulak versin. Ben amcasıyım elimden hiçbir şey gelmiyor. Çaresiz kaldık" diye konuştu.

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