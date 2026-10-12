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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı

16:10, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:39, 12/10/2026, Pazartesi
DHA
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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tur otobüsü ile tır çarpışmıştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsü şoförü Mehmet Ahular ile otobüse arkadan çarpan TIR’ın şoförü Hasan Karakaya tutuklandı. Otobüsün yedek şoförü Metin Yavuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahular ile Karakaya jandarmada verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi oldu.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında tur otobüsü ile kereste yüklü TIR çarpıştı. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek üzere yola çıkan Mehmet Ahular yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü, gişelerden çıkmak için gireceği sapağı kaçırınca durarak geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Karakaya idaresindeki 78 YE 166 plakalı kereste yüklü TIR, otobüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje devrildi. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sapağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen TIR'ın otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.


3 ŞOFÖRE GÖZALTI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, yedek şoförü Metin Yavuz ve TIR şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı. 3 ismin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı.

'KAVŞAĞI KAÇIRDIM'

Otobüs şoförü Mehmet Ahular, "Otobüsü Susurluk'ta devraldım. Saatte 85 kilometre hızla ilerliyordum. Akhisar Kavşağı'nda otobandan çıkış yapacaktım ancak kavşağı kaçırdım. Emniyet şeridinde durdum. Geri gelerek kavşağa giriş yapacağım sırada arkamdan bir araç çarptı. Bariyerlere doğru devrildik. Ön camı kıran itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldım. Emniyet kemerim takılı olduğu için hafif şekilde yaralandım. Arkadan çarpan araç sürücüsünden şikayetçiyim" dedi.

'ÇARPMANIN ETKİSİYLE DEVRİLDİK'

Otobüsün yedek şoförü Metin Yavuz ise "Otobüsün arkasında oturuyordum. Yolcuları Bursa'nın çeşitli ilçelerinden aldık ve Denizli'ye pansiyona gidiyorduk. Susurluk'a kadar ben kullandım ve orada mola verdik. Saat 09.30 sıralarında otobüsü devrettim. Akhisar Kavşağı'ndan çıkış yapacaktık. Ben arka koltukta oturuyordum. Mehmet'in hangi şeritten ilerlediğini bilmiyorum. O sırada kavşağı kaçırınca yolcular bağırmaya başladı. Otobüs yavaşlayınca 3 dakika bekledikten sonra emniyet şeridinde olduğumuz sırada arkadan bir araç çarptı. Otobüsümüzün geriye doğru gittiğini bilmiyorum. Çarpmanın etkisiyle devrildik. Bir kişi beni çıkardı ve ambulansla hastaneye getirildim" diye konuştu.

'SUÇLU OLAN OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

TIR şoförü Hasan Karakaya ise ifadesinde şunları söyledi:

"Dorsede 24 ton ağırlığında kereste vardı. Araç içinde kameram yok, alkol de kullanmıyorum. Gerekli dinlenmelerimi de yolda yaptım. Saatte 80 kilometre hızla ilerliyordum ve en sağ şeritteydim. Virajı döndüğümde bir anda otobüsü gördüm. Yüküm olduğu için devrilmemek amacıyla yavaş yavaş manevra yaptım ve direksiyonu sola kırdım. Otobüsün o anda durduğunu fark etmedim. Sıkışmıştım, beni itfaiye kurtardı. Burada, hastanede boynum kırık. Yaralı ve mağdurum. Suçlu olan otobüs şoförlerinden şikayetçiyim" dedi.

BİLİRKİŞİ OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE TIR ŞOFÖRÜNÜN KUSURLU BULDU

Kazayla ilgili bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda, otobüs şoförü Mehmet Ahular, yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme kusuru, manevraları düzenleyen genel şartlara uymama nedeniyle, TIR şoförü Hasan Karakaya ise hız sınırlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.

İKİ ŞOFÖRE TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişiden otobüs şoförü Mehmet Ahular ile TIR şoförü Hasan Karakaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Otobüsün yedek şoförü Metin Yavuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Başlıklar :Manisatrafikkaza
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