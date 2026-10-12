Manisa'da 11 kişinin can verdiği otobüs faciasında şoförlerin ifadesi ortaya çıktı

Manisa'da tur otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18’inin orta ve 8’inin sağlık durumu iyidir" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, kazaya ilişkin adli soruşturmanın üç Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü bildirdi. İki şoförün gözaltına alındığı öğrenildi.