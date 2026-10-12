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Manisa'da 11 kişinin can verdiği otobüs faciasında şoförlerin ifadesi ortaya çıktı

Manisa'da 11 kişinin can verdiği otobüs faciasında şoförlerin ifadesi ortaya çıktı

12:46, 12/10/2026, Pazartesi
DHA
AA
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Manisa'da 11 kişinin can verdiği otobüs faciasında şoförlerin ifadesi ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazaya ilişkin şoförlerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı. Otobüs sürücüsünün kaçırılan kavşak nedeniyle otoyolda geri manevra yapmaya çalıştığı doğrulanırken, kazada eşini kaybeden görgü tanığı o dehşet anlarını anlattı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.A., yedek şoför M.Y. ve tır sürücüsü H.K. adliyeye sevk edildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.A., yedek şoför M.Y. ve tır sürücüsü H.K. adliyeye sevk edildi.

İTİRAF ETTİ


Otobüs sürücüsü M.A. ifadesinde, yolcuların kavşağın kaçırıldığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını itiraf etti.

İTİRAF ETTİOtobüs sürücüsü M.A. ifadesinde, yolcuların kavşağın kaçırıldığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını itiraf etti.

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.


Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

'SON ANDA FARK ETTİM'

Tır sürücüsü H.K. ise kendi şeridinde giderken otobüsü aniden fark ettiğini, sola manevra yapmaya fırsat bulamayarak çarptığını kaydetti.

'SON ANDA FARK ETTİM'Tır sürücüsü H.K. ise kendi şeridinde giderken otobüsü aniden fark ettiğini, sola manevra yapmaya fırsat bulamayarak çarptığını kaydetti.

Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.



Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.

FACİANIN CANLI TANIĞI ANLATTI: "DÖNMEMİZ GEREKEN YOLU GEÇİNCE GERİYE ÇEVİRDİ"


Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren ve kazada 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden Süleyman Eryılmaz, kaza anını gözyaşlarıyla anlattı. Eryılmaz, "Akhisar'a geldiğimizde dönmemiz gereken yolu geçtik. Şoför yedek şoföre 'yanlış yola gittin' dedi. Yedek şoför sağda geri geri gelmeye başladı. O arada arkadan gelen tır vurmuş, oradan ötesini hatırlamıyorum" diyerek yaşanan ihmali gözler önüne serdi.

FACİANIN CANLI TANIĞI ANLATTI: "DÖNMEMİZ GEREKEN YOLU GEÇİNCE GERİYE ÇEVİRDİ"Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren ve kazada 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden Süleyman Eryılmaz, kaza anını gözyaşlarıyla anlattı. Eryılmaz, "Akhisar'a geldiğimizde dönmemiz gereken yolu geçtik. Şoför yedek şoföre 'yanlış yola gittin' dedi. Yedek şoför sağda geri geri gelmeye başladı. O arada arkadan gelen tır vurmuş, oradan ötesini hatırlamıyorum" diyerek yaşanan ihmali gözler önüne serdi.

BURSA'DA 11 EVE ATEŞ DÜŞTÜ


Bursa merkez, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden yolcuları taşıyan tur otobüsündeki faciada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) yaşamını yitirdi.

BURSA'DA 11 EVE ATEŞ DÜŞTÜBursa merkez, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden yolcuları taşıyan tur otobüsündeki faciada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU


Yaşamını yitiren 11 kurbandan 10'u Bursa'da, 1'i ise Konya'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Safinaz Elkurt ile Şahin Azboran Mihraplı Camii'de, Semra Şentürk Yunusemre Huzurlar Camii'de, Mümine Eryılmaz Mustafakemalpaşa Cevizli Camii'de, Kadriye Turhanlar Kuran Kursu Camii'de, Fikriye Yur Fevzidede Camii'de, İhsan Taşçı Karacabey Asmalı Camii'de, Sevgi Kabaroğlu Esentepe Çamlık Camii'de, Cemile Memişçi Hacıhasan Camii'de, Vesile Ekici Hürriyet Merkez Camii'de öğle namazını müteakip toprağa verilirken, Zülfinaz Tosun ise Konya Ereğli'de defnedilecek.

CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDUYaşamını yitiren 11 kurbandan 10'u Bursa'da, 1'i ise Konya'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Safinaz Elkurt ile Şahin Azboran Mihraplı Camii'de, Semra Şentürk Yunusemre Huzurlar Camii'de, Mümine Eryılmaz Mustafakemalpaşa Cevizli Camii'de, Kadriye Turhanlar Kuran Kursu Camii'de, Fikriye Yur Fevzidede Camii'de, İhsan Taşçı Karacabey Asmalı Camii'de, Sevgi Kabaroğlu Esentepe Çamlık Camii'de, Cemile Memişçi Hacıhasan Camii'de, Vesile Ekici Hürriyet Merkez Camii'de öğle namazını müteakip toprağa verilirken, Zülfinaz Tosun ise Konya Ereğli'de defnedilecek.
Başlıklar :manisaakhisarotobüs kazasıŞoförİfadeCenaze
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