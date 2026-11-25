Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki olayda, telefonda kendilerini
savcı ve polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirdiği bir kadının yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kendilerini Cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan kişiler, alınan bilgiye göre 23 Kasım'da 56 yaşındaki kadını telefonla arayıp
FETÖile bağlantısı olduğunu söyledi.
Altınları alan şüpheli yakalandı
Kadın, altınlarını Cumhuriyet Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişiye teslim etti.
Dolandırıldığını bir süre sonra anlayan kadın, durumu polise bildirdi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada altınları teslim alanın A.M. olduğu belirlendi.
A.M., altınlarla birlikte Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan A.M., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ele geçirilen altınlar ise kadına teslim edildi.
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