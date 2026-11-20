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Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 28 ilde FETÖ'ye yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

9 İL MERKEZLİ 28 İLDE OPERASYON: 47 TUTUKLAMA

Amasya, Ankara, Giresun, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Sivas ve Yalova merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Rize, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yer aldığı 83 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

GÜNCEL, FİNANS VE MAHREM YAPILANMALARA DARBE

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyetleri de deşifre edildi:

Örgütsel yapılanmalar: Şüphelilerin örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi.

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Haberleşme ve finans ağı: Zanlıların kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları, örgüt mensuplarına ve sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları tespit edildi.

DÖVİZ, DEĞERLİ MADEN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra muhtelif miktarda döviz, değerli maden ve Türk lirası ele geçirildi.

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