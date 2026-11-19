Zeytinburnu’nda durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Zeytinburnu’nda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 6 parça hâlinde toplam 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Sürücü H.B. (23) gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmanın devamında, H.B.’nin Beylikdüzü’ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Adreste bulunan M.B. (31) de gözaltına alındı. Yapılan aramada 84 gram marihuana, 27 sentetik uyuşturucu hap ve 30 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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