Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda parti katılım töreni düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya'ya rozetleri takıldı.

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9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cuhmurbaşkanı Erdoğan Candan Yüceer ve Büşra Özdemir'e rozetlerini taktı

"İŞ BİRLİĞİ KURABİLDİĞİM İRADE AK PARTİ İKTİDARI OLMUŞTUR"

Rozet takma töreninin ardından kürsüye gelerek konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte Antalya adına önemli bir adım atmaktan onur duyduğunu belirtti. Antalya'nın yerli ve yabancı yaklaşık 30 milyon kişiyi misafir eden bir kent olduğunu hatırlatan Özdemir, üstlendiği her görevde şehre ve Antalyalılara öncelik verdiğini kaydetti.

12 yıllık yerel yönetim tecrübesi ve son 17 aylık başkan vekilliği sürecine atıfta bulunan Özdemir, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Antalya'nın ihtiyaçlarını konuşabildiğim, projelerimizi birlikte hayata geçirebildiğim ve çözüm üretme noktasında işbirliği kurabildiğim irade, bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz ve AK Parti iktidarı olmuştur."

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"ANTALYA'NIN KAYBEDECEK ZAMANI YOK"

Şehrin ulaşım, altyapı, su yönetimi, tarım, çevre ve sürdürülebilir turizm gibi alanlarda çözüm bekleyen meseleleri bulunduğunu dile getiren Özdemir, "Bugün bizi buraya getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ufkuyla bizim Antalya'ya dair hayallerimizin, hedeflerimizin ve hizmet anlayışımızın aynı noktada buluşmasıdır. Antalya'nın kaybedecek zamanı yok, Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok. Bizim için Antalya'nın beklenti ve ihtiyaçları her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A COP31 TEŞEKKÜRÜ

Konuşmasının sonunda Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) da değinen Büşra Özdemir, zirvenin şehre kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, COP31'in Antalya'ya kazandırılmasına gösterdiğiniz üstün diplomasi başarısı ve zirvenin şehrimize kattığı tarihi fırsatları için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi de sizin liderliğinizde bu uluslararası başarıyı kalıcı yatırımlarla taçlandırmak ve Antalya'yı çağdaş şehircilikte dünyaya örnek gösterilen bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Antalyalı hemşehrilerime de buradan söz vermek istiyorum. Antalya için yepyeni bir sayfa açıyoruz."