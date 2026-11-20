Adana'da jandarma ekipleri, Siirt'in Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişinin hayatını kaybettiği kasten öldürme olayının 21 yıldır firari olan şüphelisi Y.İ.'yi (53) düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen şüpheli, evin tuvaletinde kapının arkasında saklanırken yakalandı.
Şüphelinin izi bir yıl boyunca sürüldü
Edinilen bilgiye göre Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cinayet şüphelisi Y.İ.'nin tüm çalışmalara rağmen bulunamadığı, ancak Adana'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 yıldır firari olarak aranan şahsı yakalamak için yaklaşık 1 yıl boyunca titiz bir çalışma yürüttü.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelinin, yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı ve bu şekilde gizlice ikametine girip çıktığı belirlendi.
Kapı arkasında saklanırken yakalandı
Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.
Eve giren jandarma ekipleri, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı.
Yakalama sırasında farklı kimlik bilgileri ibraz eden şahsın gerçek kimliği ise yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Y.İ.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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