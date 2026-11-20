Yönetmeliğe göre, Kanun kapsamında belediye başkanlığının veya belediye başkanvekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde belediye başkanlığı veya belediye başkanvekilliği seçimi vali tarafından 10 gün içinde kararlaştırılacak.

Oylama toplantısının ilk birleşiminin ilk oturumunda, aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları meclis başkanlık divanına adaylık başvurusunu bildirecek.

ADAYLAR OYLAMA ÖNCESİ TUTANAĞA GEÇİRİLECEK

İlk oturumdan sonra adaylık başvurusu yapılamayacak ancak adaylıktan çekilme her oylama oturumu öncesinde yapılabilecek. Adaylar oylama başlamadan önce meclise duyurularak tutanağa geçirilecek.

Reklam Reklam

Seçimde kullanılacak oy pusulaları, birleşik oy pusulası formuna uygun olarak başkanlık divanınca yeterli sayıda bastırılacak. Seçim oturumuna geçilmeden önce başkanlık divanı, oylamada kullanılacak pusulaların arka yüzünü mühürleyecek.

Değişikliğe göre, Meclis tarafından yapılacak belediye başkanı ile belediye başkanvekili seçimi, gizli oyla esasına göre üzerinde oylanacak kişilerin adlarının ve soyadlarının alfabetik sırayla basılı olduğu birleşik oy pusulasında, meclis üyelerinin seçeceği kişinin adının ve soyadının bulunduğu alana tercih mührü basarak ve katlayarak her iki tarafında tanıtıcı işaret koymadan zarfa koyarak şeffaf oy sandığına atılarak yapılacak.

OY SANDIĞINI HERKES GÖREBİLECEK

Başkanlık divanı, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, en az iki kapalı oy verme kabini hazırlatacak. Oy sandığı, mecliste herkesin rahatça görebileceği bir alana konulacak.

Reklam Reklam

Başkanlık mührü bulunmayan veya üzerine tanıtıcı işaret konulan oy pusulaları ile birden fazla kişiye tercih mührü basılmış oy pusulaları geçersiz sayılacak. Ancak tanıtıcı işaret niteliğinde olmayan ve oy pusulası olarak kullanılan kağıdın üretiminden veya basımından kaynaklanan basım hatası, leke veya kırışıklık içeren oy pusulaları geçerli kabul edilecek.

Sandıktan, oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması durumunda zarflar açılmadan ilgili turun seçimi yenilenecek. Sandıktan çıkan mühürsüz zarflar açılmadan imha edilmek üzere ayrı bir alanda saklanacak.

Oylamada kullanılan her bir tura ait oy pusulaları ve zarflar, nihai seçim sonucu açıklandıktan sonra başkanlık divanı üyeleri tarafından imzalanan bir zarfa konularak mühürlenecek, dava açma süresi sonuna veya dava açılması durumunda karara kadar saklanacak.

Reklam Reklam

Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

Gündem

Arnavutköy Belediyesi İBB’ye asfalt satacak

Gündem

9 belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Gündem

Can Ataklı Yeni Parti'ye 'kafasızsınız' deyip yüklendi: Hırsızı uğursuzu koruyorsunuz

Gündem

Büşra Özdemir’den AK Parti'ye katılım sonrası ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir geleceğe yürümekten onur duyuyorum

Gündem

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cuhmurbaşkanı Erdoğan Candan Yüceer ve Büşra Özdemir'e rozetlerini taktı