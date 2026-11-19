ÇEMBER DARALIYOR! 🇹🇷 Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan’da yürüttüğümüz temaslar, suçluların iadesinde somut neticeler veriyor. Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı. Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde; milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye’nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz! Bulgaristan İçişleri Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Ivan Demerdzhiev ile Bulgaristan makamlarına iş birliği ve katkıları için; bu süreçte titizlikle çalışan kahraman polislerimiz ile Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum. Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir: Türk adaleti! 🇹🇷