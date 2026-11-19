İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firarilerin Türkiye’ye iadesinde diplomatik girişimler ve uluslararası iş birliğinin etkili olduğunu bildirdi. Komşu ülkelerle yürütülen temaslara dikkat çeken Çiftçi, 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilen görüşmelerin de suçluların iadesi konusunda somut sonuçlar verdiğini ifade etti.
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Kırmızı bültenle aranan iki kişinin Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildiğini belirten Çiftçi, firarilerin suç geçmişlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
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Bulgaristan makamlarına teşekkür
Bakan Çiftçi, firarilerin Türkiye’ye iadesi sürecindeki iş birliği nedeniyle Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'e ve Bulgaristan makamlarına teşekkür etti.
Süreçte görev alan emniyet mensupları ile Adalet Bakanlığı çalışanlarının çalışmalarına da değinen Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
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