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CHP'de kurultay tartışması yeniden alevlendi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti yönetiminin kurultay takviminde peş peşe değişikliğe gitmesine tepki gösterdi. Kurultay talebinin açıkça reddedilmediğini ancak sürekli ertelendiğini belirten Salıcı, bu durumun örgütün seçim hakkını ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

Takvim dört kez değişti

Kurultay takvimindeki değişiklikleri sıralayan Salıcı, üye listelerinin ilk olarak 16 Eylül'de askıya çıkarılmasının planlandığını, daha sonra bu tarihin 28 Ekim'e, ardından 12 Kasım'a ertelendiğini hatırlattı. Son olarak 17 Kasım'da yayımlanan genelgeyle il kongrelerinin tamamlanma tarihinin 14 Şubat 2027'den 2 Mayıs 2027'ye alındığını belirten Salıcı, “Bu yeni durumda süreç bir kongreler takvimi olmaktan çıkıp kurultay yapmama kararına dönüşmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

'Mahkeme kararıyla gelen yönetim'

Kurultayın ertelenmesinin 2028'de yapılması beklenen genel seçimler nedeniyle yeni bir belirsizlik oluşturduğunu savunan Salıcı, CHP'nin seçimlere yargı kararlarıyla meşruiyet kazanan bir yönetimle giremeyeceğini ifade etti. “Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere meşruiyetini yargı kararlarından alan bir yönetimle giremez” diyen Salıcı, “Yargı kararıyla gelen yönetim, Kurultay'da demokratik meşruiyet kazanmak için daha neyi bekliyor?” sorusunu yöneltti.

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Genel başkanlık da yarışa açılmalı

Partide bütün kademelerin seçimle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Salıcı, genel başkanlık makamının da rekabete kapatılamayacağını kaydetti. “Örgütümüzün en alt kademesinden başlamak üzere genel başkanlık makamı dahil hiçbir görev rekabete kapatılamaz. Siyasi cesaret, rakibin yarışmasını engellemekle gösterilmez” ifadelerini kullanan Salıcı, kurultay takviminin erkene çekilmesini istedi.

Salıcı, açıklamasında iki yıl önceki kurultay tartışmalarında dile getirdiği sözlerini de hatırlatarak, “Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan partimizin genel sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, 'Padişah da değildir'” ifadelerini kullandı.

'Asıl huzursuzluk örgütün iradesini sandıktan kaçırmaktır'

Kurultay çağrısının parti içi koltuk kavgası olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Salıcı, “Asıl huzursuzluk, örgütün iradesini sandıktan kaçırmaktır” dedi. CHP'nin muhalefeti örgütleme sorumluluğuna dikkat çeken Salıcı, “Hiçbir mahkemenin hiçbir kararı Kurultayın yerine geçemez. Dolayısıyla Kurultay takvimi erken tarihe çekilmelidir” çağrısında bulundu.

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