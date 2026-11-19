İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan habere göre Cooper ile Zamir, Tel Aviv'de bir araya geldi. Haberde, İran'a yönelik muhtemel geniş çaplı saldırının tartışıldığı dönemde, Tel Aviv'deki askeri karargahta görüşen Zamir ve Cooper'a, İsrail ordusunun diğer üst düzey yetkililerinin eşlik ettiği aktarıldı. Tarafların "son gelişmeleri ve gerekli olması halinde İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılmasını ve iki ordunun hazırlık durumunu ele aldığı" belirtildi. ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Curt Renshaw da 13 Kasım'da İsrail’e gelerek askeri yetkililerle iki ülkenin donanma güçleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin yanı sıra "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini" görüşmüştü. İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman ise ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gitmişti. CENTCOM'un İsrail ordusunu İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olma konusunda uyardığı iddia edilmişti. CENTCOM, İran’ın gelişmiş silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler ve yaptırıma tabi malzemeleri kara yoluyla nakletmesini engellemek amacıyla “Iron Gate” (Demir Kapı) adlı yeni bir görev gücü kurduğunu ilan etmişti.

Alev alev yanıp battı

Öte yandan İran Donanması, önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda deniz mayınına çarpmasının ardından üçüncü bir petrol tankerinin daha alev aldığını bildirdi. Donanma tarafından yapılan açıklamada, tankerin boğazın doğu kesiminde bir mayına çarptığı ve “deniz seyrüsefer kurallarını ihlal ettiğinden” şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, salı günü sabahın erken saatlerinden bu yana deniz mayınlarına çarpan üç petrol tankerinin alev aldığı ifade edildi. Donanma, belirlenmiş güvenli güzergâhların dışına çıkan veya seyir sistemlerini kapatan tankerlerin ciddi risk oluşturduğunu ve denizcilik kurallarını ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine kapalı olduğu belirtilerek, gemilere güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamaları, belirlenmiş güzergâhları takip etmeleri ve seyir sistemlerini açık tutmaları çağrısında bulunuldu.

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