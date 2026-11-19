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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin temel sorunlarına yönelik değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini Yağmur Stratejisi adı altında açıkladı.

tv100'den Başak Şengül'e konuşan Bahçeli, toplumsal ve ekonomik sorunları 7 ana başlıkta ele alırken, bu sorunların seçimlere kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye başlıklarını öne çıkaran Bahçeli, çözüm sürecinde güçlü bir Meclis yapısının önemine dikkat çekti. Cumhur İttifakı içerisindeki MHP'nin konumunu da değerlendiren Bahçeli, yasamada MHP'nin güçlenmesini savunarak yürütmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini sürdürmesine destek verdi.

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Sorunları yedi ana başlıkta topladı

Açıklamalarına sorunlar ile çözümlerin birbirini etkileyen süreçler olduğunu belirterek başlayan Bahçeli, her devletin ve milletin tarihinden gelen çeşitli sorunlar ve yükler taşıdığını ifade etti. Siyasetin meşruiyetinin de bu sorunları çözmekten ve toplumsal ihtilaflara dönüşmelerini önlemekten geçtiğini kaydeden Bahçeli, Türkiye'nin sorunlarını 7 başlık altında tanımladıklarını söyledi.

Bahçeli, eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye başlıklarında topladığı sorunların seçimlere kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomik kırılma ve yoksulluk uyarısı

Yoksulluk başlığında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, devlet ve millet olarak son 20 yılda birçok kazanım elde edilmesine rağmen ekonomik kırılma ve çeşitli değişkenlerden kaynaklanan yoksulluğun devam ettiğini belirtti.

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Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen yoksulluğun derin eşitsizliklere yol açtığını ve ciddi bir kaygı ortamı oluşturduğunu ifade eden Bahçeli, bu durumun vatandaşların geleneklerine aidiyet duygusunu zayıflattığını ve derin bir mutsuzluğa neden olduğunu kaydetti.

Adaletin iki temel işlevine dikkat çekti

Adalet başlığında hukukun toplumsal düzenin desteklenmesindeki rolüne değinen Bahçeli, hukuk düzeninin bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen normlar bütünü olduğunu ifade etti.

Hukukun toplumsal açıdan iki temel işlevi bulunduğunu belirten Bahçeli, bunları olumlu eylemleri destekleyerek güvence altına almak ve toplumsal yaşam açısından olumsuz nitelendirilen eylemleri önlemek şeklinde sıraladı.

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Bahçeli, bu işlevlerin yerine getirilmemesi durumunda toplumun kendisini güvensiz, kaygılı ve umutsuz hissedeceğini, bunun da ağır bir toplumsal sorun oluşturacağını belirtti.

Fon skandalı, AHBAP olayı ve belediyelerdeki yolsuzluklara değindi

Yolsuzluğu ekonomik boyutunun yanı sıra etik, politik ve hukuki yönleri bulunan çok katmanlı bir sorun olarak tanımlayan Bahçeli, kaynakların israfının yanı sıra toplumsal öfke ve ahlaki yozlaşmanın da temel nedenleri arasında bulunduğunu söyledi.

Özellikle belediyelerde yaşanan yolsuzluklar ve fon skandalı nedeniyle vatandaşların kişi ve kurumlara yönelik güven duygusunun giderek zayıfladığını ifade eden Bahçeli, güvenin bu ölçüde istismar edilmemesi gerektiğine yönelik ortak bir kanaatin oluştuğunu belirtti.

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Fon skandalı, Ahbap olayı ve belediyelerdeki yolsuzlukların yanı sıra siyaset ekseninde yaşanan çeşitli gelişmelerin güven kaybını beraberinde getirdiğini kaydeden Bahçeli, bu durumun siyaset kurumuna duyulan güveni aşındırdığını dile getirdi.

Toplumun tarihine, kültürüne, değer sistemine, geleneklerine ve devletine yabancılaşmaya başlamasını kurumların işlevsizleşmesinin göstergesi olarak değerlendiren Bahçeli, temel değer sisteminin ve eğitimin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Olumsuz propaganda süreçlerinin dikkatle takip edilip önlenmesinin önemine değinen Bahçeli, denetimsizlik ve ciddiyetsizliğin yozlaşma ile yabancılaşmanın temel nedenleri arasında bulunduğunu ifade etti.

"Milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişemeyiz"

Eğitim ve istihdam başlığında hızlı değişim sürecinin beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çeken Bahçeli, değerlerin yeni nesillere aktarılamamasının, kültürel kalıpların oluşturulamamasının ve mevcut değerlerin yitirilmesinin anlam boşluklarına yol açtığını söyledi.

Eğitimin yalnızca devletin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmekten ibaret olmadığını belirten Bahçeli, kültür, sanat, değer ve tutumların davranışa dönüştürülmesi ve bir anlam dünyası oluşturulmasının da eğitimin önemli işlevleri arasında bulunduğunu kaydetti. Eğitimin istihdam sürecinin en önemli eşiklerinden biri olduğuna işaret eden Bahçeli, eğitim, gençlik ve istihdam planlarının birbirini tamamlayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gençleri milletin geleceği, gençlerin devletin değerleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesini ise devletin bekası açısından önemli gören Bahçeli, medeniyetin yeniden yükseltilmesinin kendi düşünce dünyasına ve kültüre dayanmakla mümkün olacağını ifade etti.

Gençlerin modern dünyadaki değişimlere uyum sağlarken köklerine ve geleneklerine bağlı kalmaları gerektiğini belirten Bahçeli, manevi değerlerin korunmasına dikkat çekerek, "Kendi millî değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir." dedi.

Orta sınıfın sermayenin dar bir grupta toplandığına inandığını söyledi

Orta sınıfın ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, yeniden dağıtım ekonomik modelinden kaynaklanan sorunların orta sınıfı ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Derin eşitsizlikler ve adaletsizliklerin fırsat eşitsizliğine ve ekonomik durgunluğa neden olduğunu ifade eden Bahçeli, orta sınıfın kendisini tükenmiş hissettiğini ve sermayenin çok dar bir grubun elinde toplandığına inandığını kaydetti.

Toplumun geleceğe yönelik hayal kurma ve beklenti içinde olma duygusunu kaybetmesiyle orta sınıfın erimesinin birbirine paralel ilerlediğini dile getirdi.

Basın özgürlüğü ve sorumluluk dengesine dikkat çekti

Basın ve sorumluluk başlığında Türkiye'de algıların gerçeklerin önüne geçtiğini savunan Bahçeli, bu algının oluşmasında basının önemli bir değişken olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğü kavramı üzerinden millet ve devlet aleyhine propaganda yürütüldüğünü öne süren Bahçeli, basın özgürlüğü ile ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki dengenin kaybolduğunu ifade etti.

Özellikle yazılı basın organları ve haber programları üzerinden şiddet ile ahlaksızlığın normalleştirildiğini, haber içerikleri aracılığıyla toplumun gerçeklikten koparıldığını savunan Bahçeli, bu durumun insanların değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarını zayıflattığını belirtti.

Normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının belirsizleştiğini kaydeden Bahçeli, bu alandaki müdahalelerin basın özgürlüğü gerekçesiyle reddedildiğini ifade ederek, "Özgürlük, sorumluluk ile kayıtlanmıştır." dedi.

"Terörsüz Türkiye stratejik bir devlet meselesidir"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, bu süreci gelecek nesillerin huzur ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk olarak nitelendirdi.

Sürecin ortak aklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini belirten Bahçeli, dürüst ve samimi adımlarla dış dayatmalara kapalı bir gelecek inşasının hedeflendiğini ifade etti. Bin yıllık kardeşliğin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bahçeli, küresel güçlerin farklılıkları bir araç olarak kullanmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Terörsüz Türkiye'nin tarihi ve kültürel tecrübeyi ortak bir zeminde buluşturmayı, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılan araçları küresel güçlerin elinden almayı ve bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşımayı hedeflediğini belirten Bahçeli, sürecin Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme iradesi olduğunu söyledi.

Terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılmasını ve geleceğin terörün gölgesinden kurtarılmasını amaçladıklarını belirten Bahçeli, meselenin yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesi olduğunu vurguladı.

Yağmur Stratejisi ile yeni dünya düzenine işaret etti

Yedi sorun başlığının ardından çözüm önerilerini Yağmur Stratejisi adı altında açıklayan Bahçeli, modern dönemle birlikte kurulan küresel düzenin ve anlam sisteminin derin krizlerden geçtiğini ifade etti.

Ağır ekonomik eşitsizlikler, sermaye akış rotasındaki dönüşüm ve jeopolitik dengelerin yeni bir dünya ve bölge denklemi ortaya çıkardığını belirten Bahçeli, savaşlar, çatışmalar ve ekonomik krizlerle şekillenen bu yeni süreçte Türkiye'nin sağlıklı bir konumlanma gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Düzen kurmanın, yaşanabilir bir dünya inşa etmenin ve insanlığın ortak menfaatine hizmet edecek değerler üretmenin tarihte bunu başarabilmiş milletlere özgü bir fazilet olduğunu kaydeden Bahçeli, Türk milletinin bu başarıyı geçmişte birçok kez gösterdiğini ifade etti.

Gelinen noktada Türkçe bir dünya kurmanın şartlarının oluştuğunu belirten Bahçeli, yeni dünya düzeni oluşturulurken ve bu düzenin sınırları ile kuralları belirlenirken Türkiye'nin de masada bulunması gerektiğini dile getirdi.

Savunma sanayii ve kurumsal direnç vurgusu

Türkçe bir dünya kurma hedefinin ekonomi politiğin yeniden düşünülmesini gerektirdiğini belirten Bahçeli, askeri sistemin ve savunma sanayisinin dirençli bir şekilde kurumsallaşmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin güçlü bir devlet haline gelmesinin idari, hukuki, siyasi ve kültürel alanlardaki reformların hayata geçirilmesine bağlı olduğunu kaydeden Bahçeli, insan hak ve hürriyetlerinin tam anlamıyla tesis edilmesi, milletin refah ve huzurunun sağlanması için siyasi ağırlığın ve politikaların pratiğe geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP"

Yağmur Stratejisi kapsamında Cumhur İttifakı'nın yönetim modeline ilişkin mesajlar da veren Bahçeli, "Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte krizlerin ve güç mücadelelerinin yaşandığı kritik dönemde Türkiye'nin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla Yağmur Stratejisi'ni geliştirdiklerini belirten Bahçeli, yağmurun farklı inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınma, temizlenme, tazelenme, yenilenme, bolluk ve bereketi temsil ettiğini kaydetti.

Rahmet kavramının görünen yönüyle bolluk, bereket, temizlenme ve yenilenmeyi; manevi yönüyle ise huzur, refah, saadet, nefisten ve kalp kirinden arınmayı, düşünce buhranından kurtulmayı ifade ettiğini belirten Bahçeli, bu kavramın yenilenme ve yeniden doğuşu simgelediğini aktardı.

İslam dünyasında yaşanan savaş ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların feryatları ve emperyalist güçlerin kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeden gerçekleştirdiği katliamlara değinen Bahçeli, huzur, barış ve istikrar ortamının zayıfladığına dikkat çekti. Etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar ve parçalanan coğrafyaların da bu tabloyu ağırlaştırdığını belirten Bahçeli, arınma, yeniden doğuş, bolluk ve refah içinde doğrulma misyonunun Türkiye'nin omuzlarına sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Asgari ücretli ve emekli için Meclis'te güçlü MHP mesajı

MHP'nin Meclis'teki temsil gücünün artırılması gerektiğini savunan Bahçeli, ekonomik şartların ve geçim sıkıntısının vatandaşları zorladığını bildiklerini söyledi. Pazardaki ve mutfaktaki darlığı da yakından hissettiklerini belirten Bahçeli, Meclis'te MHP'nin güçlü ve sayıca fazla olmasının asgari ücretli, memur ve dar gelirlinin haklarını koruyacak kanunların daha hızlı ve tavizsiz çıkarılmasını sağlayacağını ifade etti.

Bütçe planlamalarında halkın refah payının artırılması, vergi adaletinin sağlanması ve esnafın üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin MHP'nin Meclis'teki gücüyle mümkün olduğunu kaydeden Bahçeli, yürütme makamının devleti yönlendirdiği süreçte MHP'nin Meclis'te halkın cüzdanının, alın terinin ve emeğinin koruyucusu olacağını dile getirdi.

"Biz ittifakın denge ve denetleme mekanizmasıyız"

Cumhur İttifakı içerisindeki MHP'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bahçeli, vatandaşların umutlarını muhalefetin kısır tartışmalarında harcamamasının tek yolunun Meclis'te MHP'nin güçlenmesi olduğunu savundu.

Mevcut politikalara yönelik eleştirilerinin bulunması durumunda nasıl hareket edeceklerine ilişkin soruya da yanıt veren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalarak devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolunun Meclis'te MHP'yi birinci parti yapmak olduğunu söyledi.

MHP'nin ittifak içerisindeki konumunu denge ve denetleme mekanizması olarak tanımlayan Bahçeli, koltuk veya unvan peşinde olmadıklarını, devlet mekanizmasının millet adına kusursuz, adil ve şeffaf işlemesini hedeflediklerini belirtti.

Coğrafyanın ateş çemberinden geçtiği bir dönemde devlet yönetiminde kaosa, kararsızlığa ve krizlere geçit vermeyecek tek iradenin MHP olduğunu ifade eden Bahçeli, dış politikada tavizsiz ve dik duran yürütme iradesinin başında Recep Tayyip Erdoğan'ın kalmasını sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

Yönetimde istikrarın milli güvenliğin ilk şartı olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde ciddi yönetim tecrübesinin önemine dikkat çekti.

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