İstanbul'da ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçeleri, yatırım harcamalarına ayrılan kaynaklar bakımından önemli bir tablo ortaya koydu. Sermaye giderleri ve sermaye transferleri üzerinden yapılan değerlendirmede, toplam bütçe içerisinde yatırıma en yüksek payı ayıran belediyeler sıralandı.

Açıklanan verilere göre listenin ilk sırasında yüzde 45,89'luk yatırım oranıyla Esenler Belediyesi bulunuyor. Esenler'i yüzde 42,40 ile Kağıthane, yüzde 39,04 ile Arnavutköy takip ediyor. Fatih yüzde 36,81 ile dördüncü, Zeytinburnu ise yüzde 36,06 ile beşinci sırada yer aldı.

Böylece İstanbul'da yatırım harcamalarına bütçesinden en yüksek payı ayıran ilk beş ilçe belediyesinin tamamı AK Parti yönetiminde bulunuyor.

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İlk 9 sıranın tamamı AK Parti yönetiminde

Sıralamanın devamında Pendik yüzde 32,79'luk yatırım payıyla altıncı sıraya yerleşti. Ümraniye yüzde 29,61 ile yedinci, Gaziosmanpaşa yüzde 27,65 ile sekizinci, Sultangazi ise yüzde 25,69 ile dokuzuncu oldu.

CHP yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi yüzde 23,25 ile listenin onuncu basamağında yer alırken, Eyüpsultan yüzde 21,02 ile on birinci sırada kaldı. AK Parti yönetimindeki Sultanbeyli yüzde 19,29 ile on ikinci, Çekmeköy ise yüzde 19,08 ile on üçüncü sırada gösterildi.

Esenler yatırıma 6,8 milyar lira ayırdı

Belediyelerin yatırım için öngördüğü bütçelerin büyüklüğü de belli oldu. Esenler Belediyesi, 14 milyar 850 milyon liralık toplam bütçesinin 6 milyar 814 milyon 420 bin lirasını yatırım harcamalarına tahsis etti.

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Kağıthane Belediyesi 11 milyar 650 milyon liralık bütçesinden 4 milyar 939 milyon 313 bin lira, Arnavutköy Belediyesi ise 19 milyar 900 milyon liralık bütçesinden 7 milyar 769 milyon 633 bin lira yatırım ödeneği belirledi.

Fatih Belediyesi 14 milyar 800 milyon liralık bütçesinin 5 milyar 448 milyon 200 bin lirasını, Zeytinburnu Belediyesi de 9 milyar 950 milyon liralık bütçesinin 3 milyar 587 milyon 950 bin lirasını yatırımlara ayırdı.

Pendik'te yatırım bütçesi 4 milyar 589 milyon 939 bin 400 lira, Ümraniye'de 4 milyar 885 milyon 815 bin 721 lira olarak hesaplandı. Gaziosmanpaşa 2 milyar 971 milyon 909 bin lira, Sultangazi ise 3 milyar 314 milyon 500 bin liralık yatırım harcaması öngördü.

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CHP yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi 3 milyar 149 milyon 347 bin lira, Eyüpsultan Belediyesi ise 2 milyar 732 milyon 312 bin 515 lirayı yatırım kalemlerine ayırdı.

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