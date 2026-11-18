Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecinin ardından yaşanan gelişmelere bir istifa daha eklendi.
Gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti
Atalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurultayın iptaline ilişkin karar sonrasında ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu. Gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirten Atalar, gelinen noktada istifa kararı aldığını bildirdi.
İstifasının gerekçelerine değinen Atalar, yargı sürecinin işleyişi ve bu süreçte sergilenen siyasi tutumun kararında belirleyici olduğunu ifade etti.
Atalar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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