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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü temsil kuruluşlarından İskeçe Türk Birliği (İTB) heyetini TBMM’de kabul etti. İTB Başkanı Kerem Abdurahimoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Oktay, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

"Yunanistan'a uluslararası hukuk çağrısı"

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığının temel hak ve özgürlüklerini hedef alan ihlallerin farkında olduklarını belirtti. Yalnızca Batı Trakya'da değil, On İki Ada, Atina ve Selanik'te yaşayan soydaşların sorunlarını da yakından takip ettiklerini ifade eden Oktay, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'ın soydaşların kimliklerini, dillerini, kültürlerini ve inançlarını özgürce yaşama haklarına saygı göstermesi gerektiğine dikkat çeken Oktay, Batı Trakya Türklerinin huzur ve refah içerisinde varlıklarını sürdürmesinin Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

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"Soydaşların hakları her platformda savunulacak"

Türkiye'nin dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın soydaşlarının hak ve hukukunu savunmayı sürdüreceğini belirten Oktay, tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığını yineledi.

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