Bahçeli'den sosyal medya ve oyunlarla ilgili tedbir çağrısı: Zamanı gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendisinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı, hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır." dedi. Sosyal medya ve oyunlara erişimin kısıtlanmasına yönelik girişimleri hatırlatan Bahçeli Türkiye'de de etkin tedbirler alınması gerektiğini vurgulayarak "Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir." ifadelerini kullandı.