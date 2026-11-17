Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle;
Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hassasız. İş birliğimiz sürüyor. Suriye'nin geleceğine güvenle bakıyoruz. Entegrasyonu destekliyoruz.
Suriye, Sayın Ahmed Şara ve arkadaşlarının liderliğinde bölgede gerçekten istikrara, kalkınmaya, terörle mücadeleye büyük katkı yapan bir ülke oldu.
Artık bölgede, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün son bulması, insan kimlik inkarının ortadan kalkması ve herkesin barış huzur içerisinde siyasal gündemine odaklanması önemli.
İsrail Gazze’ye yardıma engel olmaktan vazgeçmeli. Kalıcı çözüm uluslararası toplumun sorumluluğu.
"Mekke İttifakı'na yeni katılımlar isteriz"
Bir ülkenin güvenliği komşularının istikrarsızlığı üzerine inşa edilemez. İsrail bunun işlemeyeceğini anladı. Türkiye, Suriye'nin komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyor.
Mekke İttifakı’na katılımlar isteriz. Bölgesel sahiplenme anlayışımızın benimsenmesi önemli.
Ayrıntılar gelecek...
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