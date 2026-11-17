Hafta sonu düzenlenen Yeni Parti 1'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oylarıyla Genel Başkan seçilen Özgür Özel, görevine resmen başlamak için gün sayıyor. Özel'in yarın mazbatasını teslim almasının ardından partide hem sembolik hem de yapısal adımlar atılacak.
Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in yarınki programında resmi devir teslim ve anma ziyareti öne çıkıyor:
Özel, yarın düzenlenecek törenle mazbatasını teslim alacak.
Mazbata işleminin ardından Özel'in, yeni seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor.
MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK) GENİŞLETİLİYOR
Kurultay sürecinin tamamlanmasının hemen ardından partinin en üst yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için de çalışmalar hız kazandı. Kuruluş aşamasında 9 kişiyle sınırlı tutulan MYK'nın üye sayısının, yeni dönemde genişletilerek artırılması planlanıyor.
5 KRİTİK ALANDA YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI OLUŞTURULACAK
Yapılanma çalışmaları kapsamında MYK bünyesinde uzmanlık alanlarının artırılması hedefleniyor. Yeni dönemde özellikle beş ana başlıkta yeni genel başkan yardımcılıklarının oluşturulması öngörülüyor:
- Dış politika
- Milli eğitim
- Güvenlik
- Tarım
- Çalışma hayatı
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