Yüceer'in 7 Kasım'da Yeni Parti üyeliğinden istifa etmesiyle başlayan süreçte, yeni siyasi adresine ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri gündeme geldi.
AK Parti rozetini Erdoğan takacak
Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer'in AK Parti'ye katılacağını belirterek transferin takvimine ilişkin de bilgi paylaştı.
Yeni Parti'den istifasının nedenini açıklamıştı
Candan Yüceer, Yeni Parti'den ayrılma kararını parti içerisindeki anlaşmazlıklar ve kongre sürecinde yaşanan tartışmalarla gerekçelendirmişti.
Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, kendisinin delege listesine alınmamasını kabul edilemez bulduğunu açıklamıştı.
Parti içerisindeki bazı isimlerin kişisel çıkarlarını ön plana çıkardığını savunan Yüceer, siyaseti makam ve koltuk hesabıyla yapmadığını vurgulamıştı.
Tekirdağ'a hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Yüceer, siyasi hesaplaşmalar yerine kentin sorunlarına ve devam eden yatırımlarına odaklanacağını ifade etmişti.
Yeni Parti'de ikinci yol ayrımı
Candan Yüceer, 24 Ağustos 2026'da CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılmıştı. Yaklaşık iki buçuk ay sonra bu partiden de istifa eden Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Yüceer'in AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.
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