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Fon soruşturmasında Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Parlakaç'tan dikkat çeken ifade: Yeni Partili Ümit Özlale hakkında 500 bin dolar iddiası

21:29, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Parlakaç'ın ifadesinde Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesi ortaya çıktı. Parlakaç, ifadesinde Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin adını vererek, Tera Holding ve Emre Tezmen lehine siyasi destek sağlanması amacıyla 500 bin dolar istendiğini öne sürdü. Ekonomi gazetecilerine de para ve pahalı hediyeler gönderildiğini iddia eden Parlakaç, söz konusu ödemelerin parça parça yapıldığını ileri sürdü.

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesinde yer alan iddialar ortaya çıktı. Parlakaç, ifadesinde Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin yanı sıra gazetecilere yönelik para ve hediye dağıtıldığına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Parlakaç, siyasetle bağlantılı köşe yazarları ve ekonomi gazetecileri üzerinden Emre Tezmen ve Tera Grubu'nun reklamının yapılması amacıyla hediyeler ve elden para verildiğini öne sürdü.

"500 bin dolar para istedi"

İfadesinde Emre Tezmen'in katıldığı bir toplantıda bazı isimlerden bahsettiğini anlatan Parlakaç, toplantıda Abdulkadir Özkan'ın da bulunduğunu belirtti. Parlakaç, Özkan'ın hem iktidar hem de muhalefet partileriyle ilişkileri iyi tutmanın faydalı olacağını söylediğini iddia etti.

Parlakaç, ifadesinde şu iddiaları dile getirdi:

"Burada Abdulkadir Özkan, XXX XXX ve Ümit Özale isminden bahsetti. Hatta Ümit Özale hali hazırda Yeni Parti milletvekili diye biliyorum. O toplantıda Abdulkadir Özkan 500 Bin Dolar para istedi, bu parayı bahsetmiş olduğum XXX XXX ve Ümit Özale isimli kişilere vereceğini söyledi."

"Muhalefetin ses çıkarmadan desteklemesi içindi"

Ümit Özlale'ye 500 bin doların ne kadarının verildiğini bilmediğini belirten Parlakaç, söz konusu paranın amacının muhalefetin Emre Tezmen ve Tera Holding'e yönelik eleştiri getirmeden destek sağlaması ve ilişkilerin iyi tutulması olduğunu öne sürdü.

Parlakaç, diğer isme ise sosyal medya ve gazetelerdeki etkisi nedeniyle Tera Grubu ile Emre Tezmen'in reklamını yapması amacıyla para verildiğini iddia etti. Ödemelerin ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi veremediğini belirten Parlakaç, paraların parça parça ve sürekli dağıtıldığının kendisine söylendiğini ifade etti.

Gazetecilere 100 bin dolar ve pahalı hediyeler iddiası

Parlakaç, ifadesinde ekonomi alanında haber yapan gazetecilere yönelik de iddialarda bulundu. Bu gazetecilere 100 bin dolar para ve pahalı hediyeler gönderildiğini öne süren Parlakaç, hediyeler arasında çanta ve mücevherlerin bulunduğunu iddia etti.


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Başlıklar :Tera HoldingGürkan ParlakaçÜmit ÖzlaleYeni Parti
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Fon soruşturmasında Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Parlakaç'tan dikkat çeken ifade: Yeni Partili Ümit Özlale hakkında 500 bin dolar iddiası
Parlakaç'ın ifadesinde Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.
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