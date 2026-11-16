Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversiteli gençlere övgü dolu sözler: Sizlere bakarken Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim için gençler yarının Türkiye'sinin kadrolarıdır. Hareketimizin de iktidarımızın da göz nurudur gençler' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ezelden aşığız biz bu millete. Hakk'tan gelir Hakk'a gider bu sevda. Maya olur devlet ebet müddete, her can her gönülde tutar bu sevda. Irmak olur deryasına ulaşır destan olur gönüllere kazınır, yedi iklim dört köşeyi dolaşır, eser burcu burdu tüter bu sevda. Bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. En çok da sizlerin sevdasıdır.

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığınızla Türkiye'nin her bir gencine sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız, sevdanız için, salonlara sığmayan bu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan siz değerli gençlerimiz ile bir arada olmanın sizlerle olmanın heyecanı içindeyim. Bu toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum.

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GENÇLERİN İLK DURAĞI ÜNİAK OLDU

Sizlere bakarken, karşımda gördüğüm bu güzel toplulukta Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Yaptığımız çalışmalarla ilk defa kayıt yaptıran 450 bin gencimiz ÜNİAK ailesine katıldı. "Kampüse hoş geldiniz" diyerek karşıladığımız gençlerin ilk durağı ÜNİAK oldu.

Sınav dönemi telaşından kantinlerde, yurtlarda ve etkinliklerde kurulan dostluklara, mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının her aşamasında özgün proje ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜNİAK'lı kardeşlerimi yürekten kutluyorum.

ÜNİAKlı gençlerimiz maşallah hiçbir alanı boş bırakmıyor. Kültür, sanat, akademi ve edebiyat buluşmalarından spor ve e-spor turnuvalarına kadar hemen her alanda farklı çalışmalara imza atıyorsunuz. Gezi programlarından insani yardım ve çevre gibi alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş bir yelpazede gençlere yönelik başarılı programlar düzenliyorsunuz. Gençlerin sosyal yönlerini geliştirmelerine yönelik bu çalışmaları değerli buluyorum.

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GENÇLERİ PARA KULELERİNİ AKLAMAK İÇİN PARAVAN OLARAK KULLANIYORLAR

İşte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimiz ile aramızdaki vizyon farkı bu. Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz gençlerimizi her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek için gençlere adres olarak sokakları gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğruyoruz. Onlar gençlerin üzerine basarak siyasi ikbal düşünüyor. Bizim için gençler yarının Türkiye'sinin kadrolarıdır. Hareketimizin de iktidarımızın da göz nurudur gençler. Bizimle muhalefet arasında sadece kalite farkı yok onlarla aynı zamanda ufuk farkı, zihniyet farkı var. Gençlere yaklaşımda 180 derecelik bakış açısı farkı var. tüm gençlerimize aynı nazarla bakıyor, hepsini göğsümüze basıyoruz. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin aktörü olarak görüyoruz. Onlar gençleri ahlaksızlıkları yolsuzlukları aklama protestolarında hazır kıta olarak görürken biz tüm gençleri anne babalarının emaneti olarak görüyoruz.

'MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE' İDDİAMIZI SİZLER ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜRECEKSİNİZ

Gençler, binlerce yıllık medeniyetin ve köklü devlet geleneğinin taşıyıcısı olan bu millet, tarih sahnesine yeniden çıkıyor. Milletimiz sizlerle hücrelerini yeniliyor. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla çok daha hızlı ilerliyor.

Bugün dünyada Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor. COP31'de dünyanın farklı kıtalarından 96 lideri misafir etmenin gururunu yaşadık. Temmuz ayında ev sahipliği yaptığımız NATO toplantısının yansımaları hâlâ sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri artık tüm dünyada duyuluyor.

Uzun yıllar sonra, onca ağır bedelin ardından çok farklı bir döneme giriyoruz. Her şeyden önce yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde güçlü şekilde yerini aldığı bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı sizler olacaksınız. Yeni bir dünya kurulurken merkez ülke Türkiye iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz.

Kim ne derse desin, sizler büyük bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarısınız. Sizler ayrıca mazisi nice zaferlerle, başarılarla ve destanlarla dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler bugünü gelecekle buluşturacak, bilgili ve özgüven sahibi TEKNOFEST kuşağının mensuplarısınız. Her birinizden kendinize inanmanızı istiyorum.

Elbette her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız, aşmamız gereken engeller ve çözmemiz gereken meseleler var. Birçok alanda hâlâ almamız gereken mesafeler bulunuyor. Ancak bunların hiçbiri bizi umutsuzluğa sürükleyecek kadar büyük değildir.

Her kim kendi milletini kötülüyorsa hem kendisine hem de devletine haksızlık etmiş olur. Kim bu ülkeyi küçümsüyorsa onun zihni sömürgeleştirilmiş demektir. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz.

Biz geçmişte çok sancılı günler yaşadık. Geçmişte bu milletin evlatlarını sağcı-solcu, ilerici-gerici, Alevi-Sünni, Kürt-Türk diyerek ayırdılar. Aynı duyguları taşıyan insanların arasına nifak tohumları saçtılar.

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